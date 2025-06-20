20/06/2025 11:16

【中東戰火】摩根大通：關稅戰未休中東戰火又起，美經濟將受重擊

《經濟通通訊社20日專訊》摩根大通經濟學家在最新給客戶的報告中指出，繼關稅戰引發市場動盪後，美國和全球經濟今年將承受多重沖擊，而其中最主要的是中東爆發全面戰爭的可能性上升。



荷蘭國際集團(ING)首席國際經濟學家James Knightley則表示：「對美國消費者最直接的影響之一，將是霍爾木茲海峽(Strait of Hormuz)可能被關閉、海運石油和天然氣的流動或受到幹擾，導致能源成本飆升。」



霍爾木茲海峽在最窄處僅有29海里，卻承載了近三分之一的全球海運原油運輸量，以及五分之一的全球液化天然氣(LNG)運輸量。根據美國能源信息署(EIA)統計，2023年每天約有2000萬桶原油及成品油通過霍爾木茲海峽，其中約70%的運輸量流向亞洲市場，最大買家包括印度和日本等國。(jf)