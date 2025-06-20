20/06/2025 14:55

【外圍經濟】IMF警告：歐洲面臨停滯風險，建議預算提高50%

《經濟通通訊社20日專訊》國際貨幣基金組織(IMF)周四（19日）警告稱，如果歐洲不採取緊急措施解決經濟增長放緩、投資疲軟和地緣政治威脅加劇的問題，可能將面臨經濟陷入停滯的風險。IMF呼籲，歐盟將財政預算增加50%以實現共同目標。



IMF表示，歐元區經濟正應對日益嚴峻的全球環境，包括關稅上調、貿易政策不確定性加劇以及地緣政治風險。IMF同時指出，歐洲單一市場的壁壘阻礙了經濟發展，建議深化單一市場，提高財政預算。



根據IMF數據，歐盟內部國家壁壘的成本相當於對商品徵收44%的關稅，對服務徵收110%的關稅。IMF稱，通過協調監管、資本市場改革和勞動力流動來消除這些差距，可以在十年內將歐盟的國內生產總值(GDP)提高3%。



IMF預計，盡管歐元區今年的失業率預計創歷史新低，通脹也接近目標，但經濟增速僅有0.8%，明年可能回升到1.2%。(jf)