20/06/2025 15:40

【外圍經濟】韓國股市連漲四周，綜合股指三年多來首破3000點

《經濟通通訊社20日專訊》韓國股市連續第四周上漲，基準股指周五突破3000點大關，為近三年半來首次。



截至周五收盤，韓國綜合股票指數(KOSPI)上漲1.48%，收於3021.84點。這是自2022年1月3日以來，KOSPI指數首次突破3000點。該指數今年迄今上漲超25%，過去30個交易日累計上漲近17%。



當天的成交量為4.697億股，成交額達17.6萬億韓元，488只個股上漲，388股下跌。



外國投資者和機構投資者分別買入了5546億韓元和373億韓元的股票，而散戶投資者則拋售了5946億韓元的股票。



分析指出，全球金融市場的流動性增加，加上韓國總統李在明上任後，追加20.2萬億韓元預算等財政政策有望提振經濟。(jf)