20/06/2025 16:45

【ＡＩ】軟銀創始人謀與台積電合作，在美打造1萬億美元AI中心

《經濟通通訊社20日專訊據外電報道，軟銀集團創始人孫正義尋求與台積電合作，實現他迄今為止最大的一筆賭注 -- 在美國亞利桑那州打造一個價值1萬億美元的工業園區，用於製造機器人和人工智能(AI)。



知情人士透露，孫正義設想在美國打造一個類似中國深圳那樣龐大的製造業中心，名為「水晶之地計劃」，讓高科技製造業重回美國。該園區可能包含製造AI驅動的工業機器人的生產線。



軟銀高層希望讓台積電在該項目中發揮重要作用，但尚不清楚孫正義想要台積電在其中扮演什麼樣的角色。台積電已規劃在美投資1650億美元，並已在其位于亞利桑那州的首家工廠開始量產。



軟銀、台積電和三星的代表均不予置評。美國商務部發言人未立即回應置評請求。(jf)