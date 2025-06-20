20/06/2025 16:38

《本港經濟》5月整體通脹率放緩至1.9%，略低於預期

《經濟通通訊社20日專訊》政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年5月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.9%，比4月份及市場預測的2%升幅為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在5月份的按年升幅(即基本通脹率)為1%，亦較4月份(1.3%)為低。按年升幅收窄主要是由於進出香港交通費用和旅遊費用下跌所致。



*政府料整體通脹在短期內維持輕微*



政府發言人表示，近月消費物價通脹保持輕微。基本綜合消費物價指數在5月按年上升1%，今年首五個月合計上升1.2%。各主要組成項目的價格壓力大致受控。展望將來，整體通脹在短期內應維持輕微。本地成本和外圍價格壓力應仍會大致可控。政府會密切監察相關情況。



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年5月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水(上升19.7%)、住屋(上升2.9%)、交通(上升2.2%)、雜項服務(上升1.4%)、外出用膳及外賣(上升1.3%)。另一方面，綜合消費物價指數同期錄得按年跌幅的類別為衣履(下跌5.3%)、耐用物品(下跌2.3%)，以及基本食品(下跌1.4%)。



*首五個月整體通脹率為1.7%*



以今年首五個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.7%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則為1.2%。(cl)