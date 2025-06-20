20/06/2025 17:25

《本港經濟》香港首季國際收支錄854億元赤字

《經濟通通訊社20日專訊》政府統計處今日發布，今年第一季錄得854億元的國際收支赤字(相當於本地生產總值的10.7%)，而儲備資產相應地減少同等數額。去年第四季則錄得314億元的盈餘(相當於本地生產總值的3.8%)。



今年第一季的經常帳戶錄得1252億元盈餘(相當於本地生產總值的15.7%)，這反映香港儲蓄多於投資，令其累積對外金融資產(例如股本證券或債務證券)，在環球金融波動時提供緩衝。與去年第一季的953億元經常帳戶盈餘(相當於本地生產總值的12.4%)比較，盈餘增加主要是由於初次收入淨流入和服務貿易盈餘增加所致。



今年第一季非儲備金融資產錄得2458億元的整體增幅（相當於本地生產總值的30.7%），而去年第四季則錄得1025億元的整體增幅（相當於本地生產總值的12.3%）。今年第一季的整體增幅源自其他投資、證券投資和直接投資淨增加，而金融衍生工具淨減少則抵銷了部分的整體增幅。



今年第一季儲備資產減少854億元，而去年第四季則增加314億元。(cl)