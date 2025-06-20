20/06/2025 17:33

【互聯互通】中銀香港：利用跨境支付通推動離岸人民幣產品創新

《經濟通通訊社20日專訊》中銀香港宣布全力支持中國人民銀行和香港金管局推出「跨境 支付通」，致力為市場提供安全高效的跨境支付方案。中銀香港將擔任「跨境支付通」唯一代理結算行，並以參加行身份支持「跨境支付通」首階段全部業務場景的支付服務，為個人和企業客戶帶來嶄新跨境支付體驗。



「跨境支付通」是內地的網上支付跨行清算系統(IBPS)與香港快速支付系統(轉數快)的互聯，並首次引入人民幣及港幣雙邊本幣即時結算模式，大幅提升跨境支付的便利度。



中銀香港表示，充分利用「跨境支付通」這條高速公路，不斷推動離岸人民幣產品創新、促進區域經濟協同發展，為鞏固提升香港離岸人民幣業務樞紐和國際金融中心地位，加快金融強國建設、推動中國式現代化作出更大貢獻。



自6月22日起，中銀香港個人及企業客戶可通過手機銀行或網上銀行使用「跨境支付通」進行跨境匯款及收款。該行個人客戶可經轉數快直接輸入內地的帳戶號碼或電話號碼匯款至內地同名或非同名的收款帳戶；客戶亦可透過「跨境支付通」收到內地同名或非同名個人轉帳。在企業方面，本行企業客戶可通過「跨境支付通」發薪服務向其內地僱員的內地帳戶發放人民幣薪金；香港的特定機構如教育院校、醫療機構、公用事業機構等亦可收取內地個人跨境繳交的費用，包括學費、醫療費或公用事業繳費等。(cl)