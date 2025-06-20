20/06/2025 20:23

《再戰明天》美國公布PMI及成屋銷售

《經濟通通訊社20日專訊》美國公布PMI及成屋銷售，料為下周一（23日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，本港時間下周一晚9:00pm，歐洲央行總裁拉加德在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會舉行的聽證會作介紹性發言。



*日本、德國、英國及歐元區公布PMI*



數據方面，下周一（23日）7:00am（本港時間．下同），澳洲公布6月製造業採購經理人指數。8:30am，日本公布6月製造業採購經理人指數；6月綜合採購經理人指數；6月服務業採購經理人指數。3:30pm，德國公布6月製造業採購經理人指數；6月綜合採購經理人指數；6月服務業採購經理人指數。4:00pm，歐元區公布6月綜合採購經理人指數；6月服務業採購經理人指數。4:30pm，英國公布6月製造業採購經理人指數；6月綜合採購經理人指數；6月服務業採購經理人指數。9:45pm，美國公布6月製造業採購經理人指數，料由52降至51；6月綜合採購經理人指數；6月服務業採購經理人指數料由53.7降至52.9。10:00pm，美國公布5月成屋銷售，料由400萬降至395萬，月率跌幅料由0.5%擴大至1.3%。



在本港，下周一（23日）公布業績的公司有:安領國際(01410)、科利實業控股(01455)、嘉濤（香港）控股(02189)、華新手袋國際控股(02683)等。



下周二（24日）公布業績的公司有:金山科技工業(00040)、寶光實業(00084)、中國旺旺(00151)、永發置業(00287)、文化傳信(00343)、維他奶國際(00345)、大昌微綫集團(00567)、怡邦行控股(00599)、中港照相(01123)、譽燊豐控股(02132)、金至尊集團(02882)等。



下周三（25日）公布業績的公司有:遠東酒店實業(00037)、慕詩國際(00130)、安全貨倉(00237)、億都（國際控股）(00259)、蒙古能源(00276)、長江製衣(00294)、嘉利國際(01050)、順興集團控股(01637)、津上機床中國(01651)、中國動向(03818)等。



下周四（26日）公布業績的公司有:其士國際(00025)、遠東發展(00035)、結好控股(00064)、進智公共交通(00077)、大昌集團(00088)、冠亞商業集團(00104)、建業實業(00216)、冠忠巴士集團(00306)、六福集團(00590)、維珍妮(02199)、波司登(03998)等。



下周五（27日）公布業績的公司有:景福集團(00280)、四洲集團(00374)、中國燃氣(00384)、中國智能科技(00464)、信銘生命科技(00474)、包浩斯國際(00483)、筆克遠東(00752)、中國水務(00855)、威高國際(01173)、翠華控股(01314)、耀才證券金融(01428)等。(wa)