20/06/2025 11:24
《港元利率》一個月拆息兩連跌，港匯續貼近弱方兌換保證價
《經濟通通訊社20日專訊》港元匯價持續走軟。據《彭博》報價系統，港匯清晨再觸7.85弱方兌換保證價，但仍未見金管局出手接錢，最新則報7.8499。港元拆息普遍向下，其中，一個月港元拆息連跌兩天，報0.52845厘，為6月17日最低。
隔夜息微降至0.01979厘，反映銀行資金成本的三個月拆息跌至1.51464厘，續見5月30日後最低。六個月及一年期拆息分別報2.20899厘和2.96792厘，亦見5月30日後最低。
中東局勢未明，避險情緒高漲，加上歐洲兩國央行減息，美滙靠穩。(cl)
資料來源：香港銀行公會
隔夜息微降至0.01979厘，反映銀行資金成本的三個月拆息跌至1.51464厘，續見5月30日後最低。六個月及一年期拆息分別報2.20899厘和2.96792厘，亦見5月30日後最低。
中東局勢未明，避險情緒高漲，加上歐洲兩國央行減息，美滙靠穩。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.01979
|-0.021
|一周
|0.13006
|+1.149
|兩周
|0.29804
|+3.119
|一個月
|0.52845
|-0.661
|兩個月
|1.13363
|-3.351
|三個月
|1.51464
|-1.494
|六個月
|2.20899
|-2.393
|一年
|2.96792
|-0.404
資料來源：香港銀行公會