20/06/2025 11:24

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.01979 -0.021 一周 0.13006 +1.149 兩周 0.29804 +3.119 一個月 0.52845 -0.661 兩個月 1.13363 -3.351 三個月 1.51464 -1.494 六個月 2.20899 -2.393 一年 2.96792 -0.404

《經濟通通訊社20日專訊》港元匯價持續走軟。據《彭博》報價系統，港匯清晨再觸7.85弱方兌換保證價，但仍未見金管局出手接錢，最新則報7.8499。港元拆息普遍向下，其中，一個月港元拆息連跌兩天，報0.52845厘，為6月17日最低。隔夜息微降至0.01979厘，反映銀行資金成本的三個月拆息跌至1.51464厘，續見5月30日後最低。六個月及一年期拆息分別報2.20899厘和2.96792厘，亦見5月30日後最低。中東局勢未明，避險情緒高漲，加上歐洲兩國央行減息，美滙靠穩。(cl)資料來源：香港銀行公會