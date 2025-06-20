20/06/2025 16:20

《本港樓市》中原CCL按周微升0.02%，今年累跌1.48%

《經濟通通訊社20日專訊》中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報135.60點，按周微升0.02%，是5月26日黃竹坑滶晨首輪91伙招標，30日中美貿易糾紛再度升溫，31日沙田UNI Residence首輪價單開售100伙，啟德THE HENLEY減價銷售80伙當周市況。



CCL連續4周於135點水平窄幅爭持，最高135.60點，最低135.16點，上下波幅僅0.44點。拆息創新低，H按息回落，供平過租重臨，但一手新盤及貨尾繼續低開搶客，加上關稅政策未明朗，市場好壞消息參半，二手樓價陷入膠著狀態。第二季CCL有機會守住135點，暫時尚未跌穿財案前134.89點低位。



*CCL今年累跌1.48%*



至於近日以伊衝突加劇，股市反覆，美國放緩減息步伐的影響，將於7月份的指數中反映。展望短期樓價走勢仍然偏軟，CCL的133點目標將推遲至第三季。



CCL仍處於逾8年半低位未變，在2016年8月底水平徘徊。財案放寬印花稅後13周CCL升0.53%，2025年樓價暫時累跌1.48%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位跌0.19%，較2021年8月191.34點歷史高位跌29.13%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌5.19%。6月17日一個月同業拆息HIBOR再創3年新低，6月19日美國聯儲局及本港大型銀行宣布維持利率不變，6月20日黃竹坑站港島南岸第5A期滶晨次輪價單開售100伙，將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS推售178伙，對本地二手樓價的影響將於2025年7月上旬公布的CCL才開始反映。



*港島樓價今年累跌3.9%*



2025年八大樓價指數計，CCL累跌1.48%，CCL Mass跌0.81%，CCL(中小型單位)跌0.97%，CCL(大型單位)跌4.00%，港島跌3.90%，九龍升0.57%，新界東升3.36%，新界西跌2.75%。(kl)