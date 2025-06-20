20/06/2025 10:15

【美國議息】駿利亨德森：聯儲局按兵不動，但為今年降息保留空間

《環富通基金頻道20日專訊》駿利亨德森投資環球短存續期及流動性主管兼投資組合經理Dan Siluk指，聯儲局鴿式按兵不動，並為2025年下半年降息保持大門敞開。聯儲局明確傳達出不急於行動的訊號，但若通脹持續回落、勞動市場繼續軟化，將隨時準備採取行動。通脹預測上調或會使市場較不預期大幅寬鬆政策出現，但對2025年利率路徑維持不變，則是向市場保證了靈活性。接下來，市場將密切關注鮑威爾主席的問答，以進一步釐清聯儲局的反應機制－－特別是在近期通脹數據走軟與持續的地緣政治及關稅風險之間如何取捨。



*對未來展望不確定性已減少，政治噪音中仍維持政策團結*



聯儲局肯定經濟活動持續強勁、勞動市場保持穩健。儘管通脹仍「略高」，但聯儲局指出對未來展望的不確定性已減少，此乃微妙但重要的轉折。全體委員投票結果一致，彰顯在政治噪音中仍維持政策的團結。



2025年GDP增速自1.7%下修至1.4%，反映對貿易與全球逆風的擔憂。失業率自4.4%微幅上調至 4.5%，顯示勞動市場已有初步軟化跡象。2025年PCE通脹率由2.7%上調至3.0%，核心PCE由2.8% 上調至3.1%，反映關稅與能源價格壓力。2025年聯邦基金利率預測維持在3.9%，預示降息兩次；2026及2027年的利率路徑略為上移，長期利率則為3.0%。



*儘管通脹風險仍存，若經濟與勞動市場惡化仍可考慮降息*



總統特朗普呼籲大幅降息1至2.5%並公開批評鮑威爾，凸顯聯儲局所面臨的政治壓力。儘管如此，聯儲局仍決定按兵不動，進一步鞏固了其獨立性及對雙重使命的承諾。經濟預測摘要(SEP)顯示，儘管通脹風險依然存在，但經濟與勞動市場預測留有寬鬆的空間，若情勢惡化仍可考慮降息。(wa)