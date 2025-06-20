20/06/2025 17:05

《神州經脈》跨境支付通周日啟動，LPR持穩，滬指連跌兩周

《神州經脈》A股市場今日（20日）全天震盪走低，創業板指領跌0.84%，深成指亦軟跌0.47%；滬綜指微跌0.07%，收報3359.90點，本周累跌0.5%，滬綜指連跌兩周。滬深兩市全天成交額1.07萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1829億元或14.6%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1837，較上個交易日4時30分收盤價升45點子，全日在7.1756至7.1853之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1695，較上個交易日升34點子，兩連升，創3月17日以來逾三個月新高，較市場預測偏強逾百點。



*今日新聞精選*



1. 人民銀行今日上午與香港金融管理局聯合舉辦內地與香港快速支付系統互聯互通（跨境支付通）啟動儀式，宣布跨境支付通將於2025年6月22日（周日）上線運行。跨境支付通通過內地網上支付跨行清算系統與香港快速支付系統「轉數快」直接連接，為中國內地居民與境外居民間提供高效、便捷、安全的跨境支付服務。首批參與跨境支付通的內地機構包括：工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、招商銀行；香港機構包括：中銀香港、東亞銀行、建銀亞洲、恒生銀行、滙豐銀行、工銀亞洲，後續將逐步擴大參與範圍。



2. 據介紹，跨境支付通堅持小額便民定位，支持參與機構為兩地居民辦理經常項目項下跨境匯款，居民個人無需提交業務背景資料。兩地居民可透過輸入收款方的手機號碼或帳戶號碼，進行即時小額跨境匯款，港人北向匯款每日上限1萬港元，每年上限20萬港元；此限額獨立於現時每日8萬元人民幣的同名匯款限額。內地居民南向匯款上限則為現行個人年度購匯便利化額度5萬美元。跨境支付通還支持參與機構提供雙向的留學繳費、醫療繳費、薪酬及津補貼發放等便民、惠民金融服務。



3. 6月貸款市場報價利率(LPR)一如預期持穩不動，5年期以上LPR為3.5%，1年期LPR為3%。《路透》引述分析人士稱，繼5月下調後，政策觀察期貨幣政策繼續加碼的必要性不強，同時中美貿易戰取得一定進展，銀行淨息差仍處低位，本月LPR持穩並不意外。東方金誠宏觀分析師王青等預計，外部環境波動對出口的影響將主要在下半年顯現，在物價水平偏低的背景下，下半年人行料會繼續降息，並帶動兩個期限品種的LPR報價下調。



4. 國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂會見來華正式訪問的新西蘭總理拉克森。習近平強調，中新雙方要把合作放在雙邊關係中更加突出的位置，深化貿易和投資合作，挖掘科技創新、應對氣候變化、基礎設施等領域合作潛力，加強教育、文化、青年、民間、地方交流，豐富雙邊關係內涵。拉克森表示，願同中方堅持相互尊重、相互理解，保持高層交往，擴大貿易、投資規模，深化農業、漁業、乳業合作，密切旅遊、教育等領域人文交流，推動新中關係取得更大發展。



5. 1-5月，全國一般公共預算收入96623億元，同比下降0.3%。其中，全國稅收收入79156億元，同比下降1.6%；非稅收入17467億元，同比增長6.2%。首5月證券交易印花稅668億元，同比增長52.4%。1-5月，全國一般公共預算支出112953億元，同比增長4.2%。



6. 歐盟委員會宣布，將限制中國企業參與價值超500萬歐元的政府醫療器械招標，指這是對中國對在華歐企採取限制性措施的回應。對此，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上回應稱，歐盟一貫標榜是全球最開放的市場，但事實上一步步走向保護主義，動輒付諸單邊經貿工具，以公平競爭之名行不公平競爭之實，是典型的雙重標準。中方將堅決維護中國企業的正當合法權益。



7. 美國總統特朗普周四（19日）在社交平台表示，他已簽署行政命令，將原定於6月19日的字節跳動剝離TikTok美國資產的最後期限延長了90天。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上，對於特朗普再延長TikTok「不賣就禁」期限稱，中方已多次闡明原則立場，將繼續依據中國的法律法規處理相關的問題。



8. 外交部宣布，新加坡總理黃循財將於6月22日至26日（周日至下周四）對中國進行正式訪問。外交部發言人郭嘉昆在外交部例行記者會上介紹，黃循財5月就職後將中國作為東盟外首訪國家，充分體現了對發展中新關係的高度重視。(sl)