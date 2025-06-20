20/06/2025 17:15

《行業數據》5月中國遊戲市場規模逾280億，同比增近一成

《經濟通通訊社20日專訊》伽馬數據發布了《2025年5月中國遊戲產業月度報告(完整版)》。2025年5月，中國遊戲市場規模為280.51億元(人民幣．下同)，同比增長9.86%，環比增長2.56%。新品、次新品及成熟期產品中均有產品帶來增量。



2025年5月，中國客戶端遊戲市場規模為58.19億元，同比增長1.58%，環比增長0.34%。本月客戶端遊戲市場增量主要由新品、次新品帶來。2025年5月，中國移動遊戲市場規模為211.77億元，同比增長11.96%，環比增長3.69%。本月新品及成熟期產品中均有部分產品表現較佳。



2025年5月，中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入為15.77億美元，同比增長6.93%，環比增長1.50%，環比增量主要來自《Kingshot》《Genshin Impact》(原神)等。(jq)