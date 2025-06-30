20/06/2025 17:32

【ＡＩ】網信辦整治AI技術濫用，處置3500款違規AI產品

《經濟通通訊社20日專訊》據中央網信辦消息，「清朗．整治AI技術濫用」專項行動自2025年4月啟動以來，網信辦聚焦AI換臉擬聲侵犯公眾權益、AI內容標識缺失誤導公眾等AI技術濫用亂象，深入推進第一階段重點整治任務，部署各地網信部門加大違規AI產品處置力度，切斷違規產品營銷引流渠道，督促重點網站平台健全技術安全保障措施，推動生成合成內容標識加速落地。第一階段累計處置違規小程序、應用程序、智能體等AI產品3500餘款，清理違法違規信息96萬餘條，處置帳號3700餘個，各項工作取得積極進展。



下一步，中央網信辦將聚焦AI造謠、低俗內容等7類突出問題，開展「清朗．整治AI技術濫用」專項行動第二階段工作，構建技術監測體系，形成處置處罰規範，推動內容標識如期落地，形成長效工作機制，著力維護清朗網絡生態，推動人工智能向善向好。(jq)