20/06/2025 17:59
《中國房產》前5月廣東房地產開發投資3872億，同比降17%
《經濟通通訊社20日專訊》據廣東統計信息網，1-5月份，廣東全省房地產開發投資3872.30億元(人民幣．下同)，同比下降16.7%。
其中，商品住宅投資2917.86億元，下降13.3%。全省房屋施工面積62964.62萬平方米，同比下降11.7%；房屋竣工面積1683.66萬平方米，下降24.9%。
*前5月廣東新建商品房住宅銷售額跌8.5%*
1-5月份，廣東全省新建商品房銷售面積2567.12萬平方米，同比下降9.8%，其中住宅銷售面積下降6.3%；新建商品房銷售額3817.64億元，下降10.2%，其中住宅銷售額下降8.5%。(jq)
其中，商品住宅投資2917.86億元，下降13.3%。全省房屋施工面積62964.62萬平方米，同比下降11.7%；房屋竣工面積1683.66萬平方米，下降24.9%。
*前5月廣東新建商品房住宅銷售額跌8.5%*
1-5月份，廣東全省新建商品房銷售面積2567.12萬平方米，同比下降9.8%，其中住宅銷售面積下降6.3%；新建商品房銷售額3817.64億元，下降10.2%，其中住宅銷售額下降8.5%。(jq)