20/06/2025 09:37

【聚焦人幣】人民幣中間價收復7.17關，即期開市升116點子

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1695，較上個交易日升34點子，兩連升，創3月17日以來逾三個月新高，較市場預測偏強逾百點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開116點子，報7.1766，上個交易日即期匯率收盤報7.1882。



市場人士指，當前中間價已收復7.17關口，距離4月中旬的低點回升近440點，若後續美元重新疲軟，中間價的彈性也將繼續上升。伊朗和以色列戰爭導致的地緣緊張局勢有升級跡象，隔夜美元指數維持在99關口附近震盪，後續美元或繼續在避險需求和「去美元化」之間反覆，人民幣也將延續區間震盪。



興業研究認為，中美倫敦談判未釋放超預期利好，市場情緒被以伊衝突挑動，逐漸走向此前提示的risk off(避險)，美高級官員透露美對伊襲擊時間表，或預示著中東局勢擴大。油價上漲使原油淨進口國歐洲、日本貨幣承壓，美元指數止貶，美元兌人民幣有上行跡象。(jq)