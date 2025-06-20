20/06/2025 16:35

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升45點子，報7.1837

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1837，較上個交易日4時30分收盤價升45點子，全日在7.1756至7.1853之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升11點子，報7.1849。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1695，較上個交易日升34點子，兩連升，創3月17日以來逾三個月新高，較市場預測偏強逾百點。



交易員認為，近期中間價表現顯示監管層似有引導即期升值的意圖，但客盤的逢低購匯需求以及國內基本面疲弱均會限制匯率反彈，估計匯價仍將延續區間模式。



星展銀行稱，若美國對伊朗發動攻擊，美元可能會因避險需求而出現下意識反彈，但這也會增加美國的財政負擔，削弱美元的長期前景。



但興業研究最新觀點認為，儘管美元利差保持相對優勢，但美元指數走勢已與利差脫鈎，美債期限溢價上行對美元匯率形成負反饋。美元指數短線超跌後有所企穩，但年內面臨美國財政赤字惡化的負面影響，仍有進一步貶值空間。(jq)