20/06/2025 09:37

【ＡＩ】宇樹科技增資125倍至3.64億，近期完成C輪融資

《經濟通通訊社20日專訊》據國家企業信用信息公示系統，杭州宇樹科技股份有限公司周三（18日）完成了註冊資本變更，從288.9萬元（人民幣．下同）變更為3.64億元，增加了125倍。



與此同時，多家內媒昨報道指，宇樹科技已於近期完成了去年底開啟的C輪融資，由中國移動旗下基金、騰訊、錦秋、阿里、螞蟻和吉利資本共同領投，宇樹科技的大部分老股東跟投。投前估值超過100億元。



對此，《澎湃新聞》報道，宇樹科技核心人士對上述情況予以確認。



值得一提的是，今年4月，在杭州訪問的香港特首李家超曾與宇樹科技創始人王興興交談，在問及是否有來港上市的計劃時，王興興表示「後續有可能，不確定」。(sl)