20/06/2025 17:47

【ＡＩ】星動紀元超擬人服務機器人「星動Q5」意向訂單超百單

《經濟通通訊社20日專訊》據內媒報道，清華系具身智能企業星動紀元推出超擬人服務機器人星動Q5，並稱已與海爾智家(06690)、世紀金源、天悅酒店等來自製造、連鎖零售、連鎖酒店、文旅、養老醫療等業務的企業達成戰略簽約，意向訂單超百單。



據介紹，星動Q5靠全身44個高自由度，打造超擬人的外觀和動作系統，能夠實現扭腰、握手、擺臂、轉頭等接近人類肢體的動作，讓人機交互更加自然生動。星動Q5搭配了擬人化語音引擎+大模型技術，能精準理解37種以上語言指令；並搭載了仿生7軸高精度機械臂及11自由度星動「精靈手」，每秒能完成10次點擊動作，單手拿起10公斤重物，腿部3個自由度還能靈活彎曲和升降。



星動Q5還搭載了超緊湊型底盤+激光雷達+視覺融合導航，可以自主規劃路線，在狹窄通道中避障，在複雜地形中穿梭。此外，星動Q5搭載星動紀元自研具身模型ERA-42，能充分通過「全身遙操作」利用人類數據，降低數據獲取成本，提高學習技能效率。持續學習積累後，適應服務場景和任務的能力進化速度更快。



場景方面，憑超擬人+全域操作，星動Q5能在商業場景當導購員陪購、服務員端盤；在酒店場景按電梯、擦鞋；在醫院或養老機構場景送水、遞物等。(sl)