20/06/2025 17:30
【聚焦數據】中國首5月FDI近3582億，跌幅擴至13.2%
《經濟通通訊社20日專訊》中國商務部公布，2025年1-5月，全國實際使用外資金額(FDI)3581.9億元(人民幣．下同)，同比下降13.2%，降幅較1-4月擴大2.3個百分點。同期新設立外商投資企業24018家，同比增長10.4%。
從行業看，製造業實際使用外資915.2億元，服務業實際使用外資2596.4億元。高技術產業實際使用外資1090.4億元，其中，電子商務服務業、航空航天器及設備製造業、化學藥品製造業、醫療儀器設備及器械製造業實際使用外資分別增長146%、74.9%、59.2%、20%。
從來源地看，東盟地區實際對華投資增長20.5%，日本、英國、韓國、德國實際對華投資分別增長70.2%、60.9%、10.3%、7.1%。(sl)
從行業看，製造業實際使用外資915.2億元，服務業實際使用外資2596.4億元。高技術產業實際使用外資1090.4億元，其中，電子商務服務業、航空航天器及設備製造業、化學藥品製造業、醫療儀器設備及器械製造業實際使用外資分別增長146%、74.9%、59.2%、20%。
從來源地看，東盟地區實際對華投資增長20.5%，日本、英國、韓國、德國實際對華投資分別增長70.2%、60.9%、10.3%、7.1%。(sl)