20/06/2025 17:08

【聚焦數據】首5月財收降0.3%，關稅降9.2%，支出增4%

《經濟通通訊社20日專訊》財政部公布，1-5月，全國一般公共預算收入96623億元(人民幣．下同)，同比下降0.3%，降幅較1-4月收窄0.1個百分點。其中，全國稅收收入79156億元，同比下降1.6%；非稅收入17467億元，同比增長6.2%



主要稅收收入項目中，國內增值稅30850億元，同比增長2.4%；國內消費稅7729億元，同比增長1.6%；企業所得稅21826億元，同比下降2.5%；個人所得稅6572億元，同比增長8.2%。



進口貨物增值稅、消費稅7240億元，同比下降6.5%。關稅898億元，同比下降9.2%。出口退稅10836億元，同比增長11.6%。車輛購置稅837億元，同比下降22.9%。



*證券交易印花稅收入增52.4%，房產稅收入增11%*



印花稅1787億元，同比增長18.8%，其中證券交易印花稅668億元，同比增長52.4%。契稅1949億元，同比下降16.2%。房產稅2315億元，同比增長11%。



1-5月，分中央和地方看，中央一般公共預算收入41486億元，同比下降3%；地方一般公共預算本級收入55137億元，同比增長1.9%。



*社保和就業支出增9.2%，科學技術支出增6.5%*



1-5月，全國一般公共預算支出112953億元，同比增長4.2%，增幅較1-4月收窄0.4個百分點。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出15792億元，同比增長9.4%；地方一般公共預算支出97161億元，同比增長3.4%。



主要支出科目中，社會保障和就業支出20054億元，同比增長9.2%。債務付息支出5524億元，同比增長9.2%。科學技術支出3609億元，同比增長6.5%。文化旅遊體育與傳媒支出1382億元，同比增長5.4%。節能環保支出2007億元，同比增長6%。城鄉社區支出7923億元，同比下降3.1%。農林水支出7695億元，同比下降7%。



*國有土地使用權出讓收入降11.9%*



1-5月，全國政府性基金預算收入15483億元，同比下降6.9%。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入1848億元，同比增長4.7%；地方政府性基金預算本級收入13635億元，同比下降8.3%，其中，國有土地使用權出讓收入11281億元，同比下降11.9%。



1-5月，全國政府性基金預算支出32125億元，同比增長16%。分中央和地方看，中央政府性基金預算本級支出993億元，同比增長64.4%；地方政府性基金預算支出31132億元，同比增長14.9%，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出16113億元，同比下降9.3%。(sl)