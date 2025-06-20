20/06/2025 15:50

【中東戰火】中國外交部籲攜手推動以伊停火，助盡快恢復和平穩定

《經濟通通訊社20日專訊》中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上被《路透社》記者問到，歐洲多國外長將於今日與伊朗外長舉行會晤，俄羅斯總統普京昨表示莫斯科願意調解以色列與伊朗之間的衝突，中方更傾向於由誰來主導這一調解努力？北京方面是否會提出相關提案？



郭嘉昆回應稱，以色列發動對伊朗的軍事行動後，中方開展了積極的外交行動，同包括伊朗、以色列在內的各方保持溝通，推動緊張局勢盡快降溫，防止地區陷入更大動盪。昨天，國家主席習近平在同普京通話時，就當前事態提出4點主張，系統闡明了中方有關立場。武力不是解決國際爭端的正確方式，地區局勢升溫不符合國際社會共同利益。當務之急是攜手推動停火止戰。中方願繼續同地區國家和國際社會一道努力，為盡快恢復中東地區和平穩定發揮建設性作用。



*伊朗外長：只要以色列繼續襲擊，伊朗不與任何一方對話*



另外，據《央視新聞》報道，伊朗外長阿拉格齊當地時間20日表示，只要以色列繼續襲擊，伊朗就不會與任何一方進行對話。阿拉格齊19日曾表示，他將於20日在瑞士日內瓦與英國、法國、德國三國外長及歐盟代表舉行會談。如果會談舉行，將是以色列與伊朗6月13日發生大規模衝突以來，西方國家與伊朗高級官員的首次面對面會談。(sl)