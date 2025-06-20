20/06/2025 07:57

山東黃金(1787)控股子公司山金國際啟動發H股上市籌備工作

《經濟通通訊社20日專訊》山東黃金(01787)(滬:600547)公布，控股子公司山金國際黃金（山金國際）授權管理層啟動山金國際境外發行H股，並在香港聯合交易所上市相關籌備工作。



該集團指，山金國際正與相關中介機構就發行H股並上市的具體推進工作進行商討，發行H股並上市的具體細節尚未確定。進一步深化山金國際全球化戰略布局，加快海外業務發展，鞏固行業地位，同時更好地利用國際資本市場優勢，優化資本結構和股東組成，拓展多元化融資渠道，提升治理水平和核心競爭力，山金國際擬於境外發行H股。山金國際發行H股並上市需提交該集團、山金國際董事會和股東大會審議，並需取得中國證監會、香港聯交所和香港證監會等相關政府機構、監管機構備案、批准和/或核准。(wh)