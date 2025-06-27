27/06/2025 08:43

紫金礦業(02899)3礦體開發內部立項，料投資38億人幣

《經濟通通訊社27日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，董事會通過全資子公司黑龍江多寶山銅業的銅山礦深部開發項目內部立項，對Ⅱ、Ⅲ及Ⅴ號礦體的開發建設進行內部立項，項目估算總投資約38.1億元人民幣。



該集團指，設計最大採礦規模為每日6萬噸。在銅山礦原有選礦設施基礎上，項目將新建選礦規模為每天3.5萬噸的選礦廠。項目建成後，服務年限為34年，達產後年均產銅約7.4萬噸、產鉬約1550噸、產金約0.9噸、產銀約18.5噸。目前，項目已取得採礦許可證，完成環評、用地預審等報告編製，正推進項目核准立項和安全設施設計審查等證照手續辦理。



該集團指，截至去年底，多寶山銅業保有銅金屬資源量545.3萬噸，另伴生有鉬、金及銀等金屬。其中，Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ號礦體合計保有銅金屬資源量407.5萬噸，平均品位0.47%。(wh)