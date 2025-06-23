23/06/2025 17:42

《外圍焦點》美聯儲金融監管副主席發表講話，美公布PMI等數據

《經濟通通訊社23日專訊》市場上周五（20日）關注伊朗與以色列的局勢發展，有聯儲局官員稱或最早於7月開始減息，令大市好淡爭持。美股三大指數收市個別發展，道指升35.16點或0.08%，報42206.82點；標普500指數跌13.03點或0.22%，報5967.84點；納指跌98.86點或0.51%，報19447.41點。本周道指累升0.02%，納指升0.21%，標普500指數下跌0.15%。港股方面，恒生指數收市報23689，升158點或0.7%，成交1986億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:00pm，歐洲央行總裁拉加德在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會舉行的聽證會作介紹性發言。10:00pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼就貨幣政策和銀行業發表講話。24日凌晨1:10am，芝加哥聯儲總裁古爾斯比參加《密爾沃基商業期刊》2025年年中展望會議的主持問答環節。



數據方面，今晚9:45pm，美國公布6月製造業採購經理人指數，料由52降至51；6月綜合採購經理人指數料由53降至52.1；6月服務業採購經理人指數料由53.7降至52.9。10:00pm，美國公布5月成屋銷售，料由400萬降至395萬，月率跌幅料由0.5%擴大至1.3%。(wa)