23/06/2025 08:02

【中東戰火】德黑蘭：伊朗鈾濃縮材料依然存在，不會停止核活動

《經濟通通訊社23日專訊》美國特朗普政府對伊朗三處核設施發動空襲後，國際社會正等待德黑蘭做出回應。最高精神領袖哈梅內伊的顧問沙姆哈尼(Ali Shamkhani)稱，即使核設施被摧毀，伊朗的鈾濃縮材料和科學技術實力依然存在。



沙姆哈尼周日（22日）在社交平台X上發文稱，伊朗擁有「合法」的自衛權。此外，伊朗半官方媒體伊朗學生通訊社(ISNA)引述議會發言人的話稱，伊朗議會表示，美國的打擊不會阻止伊朗的核活動。



五角大樓高級官員周日上午詳細介紹了代號為「午夜之錘」的行動。他們透露，這次大規模作戰動用了總計125架飛機、14枚巨型鑽地炸彈以及由潛艇發射的「戰斧」巡航導彈等。



美軍對伊朗福爾多(Fordow)、納坦茲(Natanz)及伊斯法罕(Isfahan)三處核心核子設施發動攻擊。美軍為此動用了有史以來規模最大的B-2隱形轟炸機群，並首次在實戰中投擲下了每枚三萬鎊的鑽地炸彈。(jf)