23/06/2025 09:23

【中東戰火】特朗普暗示推翻伊朗政府，伊外長抵莫斯科見普京

《經濟通通訊社23日專訊》美國對伊朗核設施發動空襲後，總統特朗普和副總統萬斯口徑不一。特朗普發文暗示必要時可推翻伊朗政權，但萬斯卻強調軍事行動僅限於攻擊伊朗核設施。



特朗普當地時間周日發文稱：「雖然『政權更替』這個詞在政治上不正確，但如果當前的伊朗政權無法讓伊朗再次偉大，為什麼不進行政權更替呢？」



不過，萬斯同日堅稱，美國追求和平，並未與伊朗開戰，而只是在針對「伊朗的核計劃」。 美國國防部長赫格塞思亦稱，在美軍對福爾多、納坦茲和伊斯法罕的核設施發動襲擊後，伊朗的「核野心已被摧毀」。



伊朗外交部長阿拉格希周一（23日）已緊急到訪莫斯科，將與俄羅斯總統普京討論中東局勢。他於周日表示，伊朗在遭美國襲擊後保留所有自衛選項，引發了國際社會對地區局勢急劇升級的擔憂。(jf)