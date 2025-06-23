23/06/2025 14:49

【外圍經濟】美國晶片制造商Wolfspeed擬申請破產重組

《經濟通通訊社23日專訊》陷入困境的芯片制造商Wolfspeed周日（22日）表示，該公司計劃根據與債權人達成的重組協議，在美國申請破產。該協議將為其提供新的融資，並將債務削減近70%。



今年5月，隨著美國貿易政策變化帶來的經濟不確定性加劇，再加上需求疲軟，引發了一系列財務挑戰，Wolfspeed提出了對持續經營的質疑。



Wolfspeed在一份聲明中稱，與債權人及瑞薩電子美國子公司達成的重組協議將帶來2.75億美元的新融資，部分現有債權人將提供支持，並幫助減少46億美元債務。



Wolfspeed計劃尋求批準其預打包計劃，隨後在2025年第三季度末擺脫破產。(jf)