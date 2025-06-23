23/06/2025 08:30

【開市Ｇｏ】美聯儲理事放鴿，美軍空襲伊朗，在華用美技術擬收緊

2025年6月23日【要聞盤點】



1、美股三大指數上周五(20日)收市個別發展，道指微升35點。市場密切關注伊朗與以色列的局勢發展。美國總統特朗普表示，將在未來兩周內決定是否介入以色列與伊朗的衝突。另外，聯儲局官員稱或最早於7月開始減息，令大市好淡爭持。道指收市升35.16點，或0.08%，報42206.82點；標普500指數跌13.03點，或0.22%，報5967.84點；納指跌98.86點，或0.51%，報19447.41點。中國金龍指數下跌66點。日經期貨截至上午8時02分下跌277.5點。



2、美國聯儲局理事沃勒公開表示，鑑於近期美國經濟數據持續向好，通脹逐步回落，聯儲局無需再長時間觀望，或將最早於今年7月的聯邦公開市場委員會會議上啟動減息。此番言論被市場解讀為聯儲局政策轉向的明確信號。



3、特斯拉行政總裁馬斯克表示，無人駕駛的士(Robotaxi)已經開始向公眾提供服務。另外，特斯拉擴展其中國儲能業務，並已與上海市政府簽署協議，將在中國內地落實首個電網側儲能電站項目，總投資額高達40億元人民幣。



4、美軍於上周六(21日)夜間對伊朗福爾多、納坦茲及伊斯法罕三個關鍵核設施進行轟炸，美國表示已徹底摧毀伊朗核設施。不過伊朗聲稱，已經轉移濃縮鈾設備，伊朗國會亦通過關閉霍爾木茲海峽，但仍待安全部門作最終決定。



5、《華爾街日報》引述消息報道，一位美國官員已通知台積電等半導體企業，美國政府計劃取消允許相關企業在華使用美國技術的豁免。



6、中國國家金融監管總局印發《商業銀行市場風險管理辦法》，提出商業銀行應當對市場風險實施限額管理，制定涵蓋包括臨時額度調整的各類和各級限額的管理制度，明確內部審批程序和流程，根據業務性質、規模、複雜程度和風險承受能力，設定、定期審查和更新限額，確保不同市場風險限額的邏輯一致性。



7、香港政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年5月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.9%，比4月份及市場預測的2%升幅為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在5月份的按年升幅(即基本通脹率)為1%，亦較4月份(1.3%)為低。



8、陷入財困的西九管理局計劃發展7幢住宅大樓，可望維港景，涉及1995伙，預計2032年落成。該申請上周四(19日)已獲規劃署不反對，並於上周五(20日)由城規會審理且獲批准，預料項目獲批圖則後，可隨時上馬。





【焦點股】



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASMPT(00522)等 科技股：小米(01810)、阿里(09988)、白度(09888)等

- 美國政府計劃取消允許相關企業在華使用美國技術的豁免



銀行股：中銀香港(02388)、滙控(00005)、恒生(00011)等

- 人民銀行與香港金管局公布本月22日推出「跨境支付通」

- 兩地居民可以透過輸入收款方的手機號碼或帳戶號碼，進行即時小額跨境匯款

- 港人北向匯款每日上限1萬港元，每年上限20萬港元。



內地遊戲股：騰訊(00700)、網易(09999)、嗶哩嗶哩(09626)等

- 今年5月中國遊戲市場規模為280.51億元人民幣

- 按年增長9.86%，按季增長2.56%



內房股：華潤置地(01109)、中國海外發展(00688)、龍湖集團(00960)等

- 今年首五個月廣東全省房地產開發投資3872.30億元人民幣，按年下降16.7%。



吉利汽車(00175)

- 與吉利控股擬向雷諾巴西合資公司注資



京東(09618)

- 兩天收到近5萬家酒店申請入駐



國泰航空(00293)

- 5月載客量按年升36.1%，首五個月升28.4%



李寧(02331)

- 獲主席李寧場外增持640萬股，涉資9573萬元



三花智控(02050)

- 超購747倍一手分配率15%，今早掛牌



佰澤醫療(02609)

- 超購25倍一手分配率20%，今早掛牌



藥捷安康(02617)

- 超購3419倍一手分配率0.8%，今掛牌



ESR(01821)

- 私有化條件全達成法院批協議6月30日生效7月3日除牌



晶泰控股(02228)

- 與DoveTree簽AI藥物研發合作獲1億美元首付款



天瑞水泥(01252)

- 控股股東兼主席李留法場外增持1.47億股

- 去年虧轉賺近3億人幣不派息，今早復牌



濰柴動力(02338)

- 分拆濰柴雷沃上市遞申請，不提供保證配額



美中嘉和(02453)

- 控股股東泰和誠沽4% 股權套現2億元



馬鋼(00323)

- 售產品予寶武年度上限升1.6倍至逾276億人幣



賽伯樂(01020)

- 去年虧損擴至4399萬人幣不派息，今早復牌



【油金報價】



紐約期油上升2.91%，報75.99美元/桶



布倫特期油上升2.74%，報77.55美元/桶



黃金現貨下跌0.09%，報3365.06美元/盎司



黃金期貨下跌0.14%，報3380.52美元/盎司