23/06/2025 16:10

【ＡＩ】百度文心快碼發布AI編程，首創設計稿、圖片一鍵轉代碼

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》百度AI開放日舉行，百度智能代碼助手文心快碼迎來重大突破。百度副總裁陳洋現場發布手了文心快碼獨立AI原生開發環境工具--Comate AI IDE，是行業首個多模態、多智能體協同的AI IDE，首創設計稿一鍵轉代碼，模型已接入文心4.0 X1 Turbo，開箱即用，為國內企業和開發者打造高效、智能、安全可靠的AI IDE。目前，百度每天新增的代碼中，文心快碼生成的代碼佔比已超過43%。



會上，文心快碼同時宣布「Comate Next計劃」正式啟動，向全球開發者與企業開放深度共建通道，加速AI驅動的人機協同研發範式落地。該計劃提供了全新進化的雲端工作台，幫助開發者告別本地配置與協作的困境，首創「多智能體協同系統」，支持開發者自定義智能體或直接下達任務。同時面向企業提供專家1v1交流等深度共建權益。



百度文心快碼高級經理彭雲鵬介紹，文心快碼推出的Comate AI IDE，在「智能」、「拓展」、「協同」、「靈感」四大方面實現全方位鏈接，具備多項核心能力：AI輔助編碼全流程、多智能體協同、多模態能力增強、支持MCP等，已成為AI時代工程師的「工作台」。



在Comate AI IDE中使用編程智能體Zulu，可體驗多智能體功能完成複雜任務，具備自主思考和決策能力，支持自動拆解任務計劃、自主決策下一步執行內容、實時展示思考過程。開發者只需說出需求。目前Zulu也宣布升級，在專精場景、行為能力、組合模式維度更專業。



多模態能力也是這次Comate AI IDE的亮點之一，尤其在前端場景做了場景化增強。如設計稿轉代碼(F2C)、圖片轉代碼、自然語言轉代碼，生成高還原度的代碼，同時生成代碼可預覽，預覽後選定元素用自然語言進行頁面調整，像真正的「前端工程師」一樣開發代碼。其中，F2C即Figma To Code，Figma設計稿一鍵轉換為高可用代碼，高還原、好維護、超便捷，讓設計師的每個圖層都精准轉化為可運行代碼，節省了80%重複勞動。