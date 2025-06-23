23/06/2025 12:30

美國突襲伊朗加劇中東緊張局勢，避險情緒升溫油金股可吼？

《經濟通通訊社23日專訊》美軍上周末突襲伊朗三大核設施，中東緊張局勢迅速升級，伊朗議會贊成關閉全球最重要的石油運輸咽喉霍爾木茲海峽，刺激布蘭特期油一度飆升5.7%，但其後升幅明顯收窄，現報每桶76.79美元，只升1.74%，紐約期油則升1.83%報每桶75.19美元(12:30pm)，「三桶油」今早同樣先升後回，中海油(00883)半日升不足1%。另外，雖然以伊戰事爆發後，市場避險情緒升溫，但市場似乎更關注美國會否放慢減息步伐，紐約期金上周五（20日）跌0.7%報每盎司3385.7美元，部分大行亦開始看淡金價，金礦股股價今早變化不大，油金股可否追入？應如何部署？



*美軍轟炸伊朗三大核設施，伊議會贊成關閉霍爾木茲海峽*



美軍於上周六（21日）夜間對伊朗福爾多、納坦茲及伊斯法罕三個關鍵核設施進行轟炸，美國表示已徹底摧毀伊朗核設施。不過伊朗聲稱，已經轉移濃縮鈾設備。



另外，伊朗議會國家安全委員會委員庫薩里表示，伊朗議會已得出結論，認為應關閉霍爾木茲海峽，但最終決定權在伊朗最高國家安全委員會手中。美國國務卿魯比奧周日（22日）在霍士新聞台節目上敦促中國，勸說伊朗不要關閉該海峽。他警告，封鎖海峽的舉動將導致局勢巨大升級，美方及其他國家將作出回應。霍爾木茲海峽承擔著全球約20%的石油和天然氣運輸。受消息影響，布蘭特期油價格一度應聲飆升5.7%，至每桶81.40美元，延續近三周的上漲態勢。



*摩通：若霍爾木茲海峽遭封鎖，油價恐攀升至130美元*



MST Marquee能源分析師Saul Kavonic指，當前市場正密切關注伊朗可能採取的反制措施，如果伊朗採取激烈的報復行動，油價很有可能會衝向每桶100美元的價位。他認為，美國這次的襲擊行動可能會導致衝突升級，伊朗方面可能會選擇瞄準包括美國在伊拉克等地的海灣地區石油基礎設施，或是對霍爾木茲海峽的船隻航行進行騷擾。



高盛發表報告估計，如果通過霍爾木茲海峽的石油運輸量在一個月內減少一半，並在隨後的11個月內持續減少10%，布蘭特原油價格可能會短暫升至每桶110美元的峰值，然後回落，到2025年第四季度的均價將達到每桶95美元左右。此外，如果伊朗的石油供應每日減少175萬桶，可能將布蘭特原油價格推至每桶90美元左右的高峰。摩根大通則警告，若霍爾木茲海峽實際遭封鎖，油價恐攀升至每桶120至130美元水準；花旗集團預測，布蘭特原油將飆至90美元。



據Harris Financial Group執行合夥人Jamie Cox分析，油價最初必定會因為美國介入中東衝突的消息而出現飆漲，但是幾天之後很有可能會回落。随著美國這次的武力展示，以及伊朗核能力的徹底摧毀，他們其實已經失去了所有的籌碼，很有可能會試圖達成和平協議。



*里昂：市場不認為會有供應危機，三桶油首选中石油*



里昂上周發表研報指，以色列及伊朗的緊張局勢升級，令油價飆升至每桶75美元，但油企股價低迷，反映市場並不認為會有供應危機。初步消息顯示攻擊對伊朗的石油生產或煉油設施並未造成損害，但市場關注霍爾木茲海峽的情況，因全球有20%石油經該海峽運輸。而在油價飆升前，全球石油市場受到OPEC+加速增產的負面新聞影響，以目前速度計算，料OPEC+將在年底完成減產，市場估計在供過於求的情況下，油價將為每桶50美元。另外，市場未有意識到OPEC+備用產能減少令油價波動的風險，因緩沖減少，任何輕微的供應問題都可能引發油價大幅飆升。料隨著全球備用產能降低，以上情況可能成為常態，並對全球經濟構成風險。



就股份而言，該行指中石油(00857)過去兩個月股價表現較中石化(00386)及中海油好，料情況會持續，因此首選中石油，目標價8港元；其次為中海油，目標價23.1港元；最後為中石化，目標價4.6港元，均予「跑贏大市」評級。



*法興：明年次季金價或見4200美元，花旗：明年或跌穿3000美元*



另外，以伊戰事爆發後，金價未能進一步突破歷史高位每盎司3500美元水平，部分大行亦開始看淡金價表現，金價上周反覆回落，現貨金報3355美元，全周累跌逾2%。看好者如法興銀行指，黃金兼具強勁動能及地緣政治不確定性的對沖作用，預計到明年第二季度金價可能達到4200美元，各國央行持續增持儲備並推動去美元化，是金價的主要驅動力。高盛則重申明年黃金價格將達到每盎司4000美元的預測。



不過，花旗集團預計到2026年金價可能跌穿3000美元。花旗在最新報告3個月內的金價目標自每盎司3500美元下修至3300美元，6至12個月內的預估價也從3000美元下調至2800美元。花旗認為，隨著經濟狀況改善，黃金的避險吸引力將在2026年減弱。美國聯儲局降息預期將支持經濟成長，進一步降低黃金投資需求。儘管如此，花旗也提出極小機率情境（各20%），即地緣政治動盪加劇或全球貿易戰解決可能導致金價大漲或大跌。



*摩通：紫金估值重估憧憬完好，可趁股價回調時入手*



摩通上周發表研報，建議於股價回調時入手紫金礦業(02899)(滬:601899)，指其估值重估憧憬完好，包括海外金礦資產擬分拆上市，料推升市值11%至17%；今年第二季黃金業務佔比預計超越銅礦，縮窄與純黃金公司估值差距。



摩通稱短期金價回調風險上升，由於中美貿易緊張局勢可能緩解，中國央行暫停黃金購買概率增加，但該行對黃金中、長期前景保持樂觀，基於去美元化趨勢及全球央行持續買入。該行亦估算，若0.5%美國外國資產轉向黃金，至2029年初，金價可達每盎司6000美元，重申紫金A、H股「增持」評級，目標價分別為25元人民幣、23.7港元。



*溫傑：中東局勢發展難料，不宜追入油金股*



香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，不宜估算中東危機如何發展，若向好發展可能是外交斡旋，向差發展可能其他中東國家也參戰，但現時看來應該不會，另要留意會否真的關閉霍爾木茲海峽，以及對油價影響多大及多久，再去判斷對經濟及通脹，繼而對貨幣政策及企業盈利影響。雖然可推敲不同情況下會有怎樣發展。但總括而言，不建議追入因事件惡化而受惠的油金等資產，油價可否升至80美元及維持多久不知道，但萬一特朗普外交斡旋成功，或者伊朗見美國真的參戰「嘈兩句」就算，而在中國勸說下霍爾木茲海峽可能只封閉一周，若現時追入相關股份，不知道可升多少日。



溫傑又提到，若覺得油價會爆升，在三桶油中似乎應揀買中海油，因中石油對油價敏感度沒那麼高，天然氣業務佔比愈來愈高，雖然油價升，天然氣價格一般都會升，但單看油價對中石油影響未必太大，若於6月13日時以7.54元買入，短線也跌了8%。如果看好油價不如直接買石油資產，正如若看好金價不如直接買黃金資產，始終中石油及中海油等都是股份，同時具備石油及股票屬性，若股市下跌，短期未必如想像中那麼受惠。



中石油半日跌0.15%收報6.7元，中海油升0.78%報18.04元，中石化升0.25%報4.05元。原油ETF方面，F三星原油期(03175)升1.72%報7.41元，FGX原油(03097)升1.95%報5.76元。至於金礦股，紫金礦業升0.83%報19.34元，招金礦業(01818)升0.74%報20.4元，山東黃金(01787)跌0.19%報26.9元，中國黃金(02099)跌0.57%報69.4元，SPDR金ETF(02840)則升0.41%報2432元。



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉