23/06/2025 09:18

【理財通】陳茂波：研擴跨境理財通產品及額度，開拓上海等新地域

《經濟通通訊社23日專訊》財政司司長陳茂波出席「財富管理博覽2025」時致辭指，去年以來，香港金融中心的表現亮眼，雖然全球經濟不確定性增加、單邊主義和保護主義加劇、國際經濟體系面臨更大割裂風險，但香港繼續維持自由港的地位、金融制度穩健、資金自由進出、政府政策可預期等，都讓國際投資者感到安心，香港成為資金的安全港。



財富管理方面，陳茂波指，截至今年3月底，香港註冊基金數目達976個，按年錄得超過440億美元的資金淨流入，增長285%。香港的家族辦公室也正在蓬勃發展，預計很快會由2700家增加到3000家。根據2024年的調查，香港財資管理業所管理的資金超過4萬億美元。他預計香港將會在二至三年內成為世界第一的跨境資產管理中心。



*正審批8宗虛擬資產交易平台申請*



他指，跨境理財通的內容亦持續豐富，未來可以進一步擴闊相關產品的範圍，以及投資者跨境配置的額度等。另一方面，跨境理財通目前只限於粵港澳大灣區。港府正努力推動開拓新地域，例如上海。此外，香港亦吸引不少來自中東和東南亞的資金，這些都是「活水」。



他提及，香港擁抱數字資產的發展，近年加快完善相關法律規管框架。例如虛擬資產交易平台發牌制度，已發出了10張牌照，並正在審批另外8宗申請。港府亦剛完成穩定幣的立法工作，該法例將於8月1日生效，使香港成為全球首批建立穩定幣法定監管框架的司法管轄區之一。(bn)