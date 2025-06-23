23/06/2025 19:33

《再戰明天》拉加德發表講話，鮑威爾發表半年度幣策報告證詞

《經濟通通訊社23日專訊》拉加德發表講話，及鮑威爾發表半年度幣策報告證詞，料為周二（24日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，夏季達沃斯論壇舉行（至26日）。周二本港時間7:50am，日本央行公布6月16-17日政策會議的意見摘要。5:30pm，英倫銀行貨幣政策委員會外部委員格林在英國國家經濟社會研究院(NIESR)發表演講。晚上7:15pm，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。9:00pm，歐洲央行總裁拉加德發表講話。9:15pm，美國克利夫蘭聯儲總裁哈瑪克在巴克萊-經濟政策研究中心(CEPR)貨幣政策論壇就貨幣政策發表講話並參與論壇的專題小組討論；9:35pm及9:55pm，英倫銀行副總裁拉姆斯登及歐洲央行執委連恩分別發表講話。10:00pm，英倫銀行總裁貝利出席上議院經濟事務委員會會議；同一時間，美聯儲主席鮑威爾在眾議院金融服務委員會發表半年度貨幣政策報告證詞。



*德國公布IFO-企業信心指數，美國公布20大城市房價指數*



數據方面，周二（24日）4:00pm（本港時間．下同），德國公布6月IFO-企業信心指數，料由87.5升至88.2。9:00pm，美國公布4月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率跌幅料由0.12%收窄至0.1%。



在本港，明日公布業績的公司有:金山科技工業(00040)、寶光實業(00084)、中國旺旺(00151)、永發置業(00287)、文化傳信(00343)、維他奶國際(00345)、大昌微綫集團(00567)、怡邦行控股(00599)、中港照相(01123)、譽燊豐控股(02132)、金至尊集團(02882)等。



另外，周三（25日）晚10:00pm，美聯儲局主席鮑威爾在參議院銀行、住房和城市事務委員會發表半年度貨幣政策報告證詞。周五（27日）8:30pm，美國公布5月核心PCE物價指數。(wa)