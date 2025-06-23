23/06/2025 10:44

陶冬:香港光靠金融難以維持經濟繁榮，需要新增長引擎

《經濟通通訊社23日專訊》淡水泉資本（香港）總裁陶冬出席《財富管理博覽2025》時表示，香港的核心優勢在金融，但「香港光靠金融很難持續地維持經濟繁榮」，需要新的增長引擎，包括打造好科技創新的資本生態環境，加強在天使輪投資的支持，以及把握好香港在數位貨幣上的先機，他認為香港必須要「南金融、北科技」。



*香港可超越瑞士成全球最大跨境理財中心*



他指出，香港能夠在全球金融領域站得住、走得好，是背靠祖國、面向世界。香港有法治，相當於有一個基於規則的金融領域的方向，這對香港從金融領域來說是關重要、不能夠丟掉。香港在金融業上一定要固本培元，他認同財政司司長陳茂波所言，香港可以在幾年之內超越瑞士成為全球最大的跨境理財中心。



*打造好科技創新資本生態環境*



鑑於中美在地緣政治上的變化，他提及，過去的科技創新的生態環境出現了改變。有些中國的上市公司在美國融資並將技術到中國應用，最後到美國去上市，打造了一系列的科技巨頭，這個資本生態環境在今日情況下很難再一直走下去。



他表示，香港需要去製造出一個能夠為未來國家的科技創新及安全發揮相關重要作用的資本生態環境，並強調不是指向股市及IPO。而科企最困難是在早期的天使輪投資，一開始的風險必定由民間資本承擔，因為到後面哪個基金都可以提供保護。他形容，香港其實是一個非常好的地方，只是這方面的走勢有待加強。



*香港在數字貨幣具先機*



數位貨幣方面，包括穩定幣，陶冬指這將對整個金融業帶來一次顛覆性的改變。在數字的經濟中間，出現數字化的變化是必然，香港有一個先機，如何把這個先機變成一個全球的競爭力至關重要。至於人民幣國際化，他認為，起碼未來五年或更長的時間，暫時不要思考資本項目完全可兌換，應一步一步慢慢走，待時機合適。(bn)