23/06/2025 11:42
《港元利率》拆息普遍向上，一個月期見逾兩周新高
《經濟通通訊社23日專訊》港元拆息普遍向上，與樓按相關的一個月拆息今報0.68363厘，終止兩連跌，升近16基點，是6月5日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息亦微升至1.5175厘。
*隔夜拆息創近三周新低*
六個月及一年期拆息分別報2.21536厘和2.98304厘，惟隔夜息微降至0.01777%，見6月4日後最低。
港匯今早一度觸及7.85水平，最新則報7.8499。(bn)
資料來源：香港銀行公會
*隔夜拆息創近三周新低*
六個月及一年期拆息分別報2.21536厘和2.98304厘，惟隔夜息微降至0.01777%，見6月4日後最低。
港匯今早一度觸及7.85水平，最新則報7.8499。(bn)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.01777
|-0.202
|一周
|0.13679
|+0.673
|兩周
|0.36637
|+6.833
|一個月
|0.68363
|+15.518
|兩個月
|1.20613
|+7.25
|三個月
|1.5175
|+0.286
|六個月
|2.21536
|+0.637
|一年
|2.98304
|+1.512
資料來源：香港銀行公會