23/06/2025 11:42

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.01777 -0.202 一周 0.13679 +0.673 兩周 0.36637 +6.833 一個月 0.68363 +15.518 兩個月 1.20613 +7.25 三個月 1.5175 +0.286 六個月 2.21536 +0.637 一年 2.98304 +1.512

《經濟通通訊社23日專訊》港元拆息普遍向上，與樓按相關的一個月拆息今報0.68363厘，終止兩連跌，升近16基點，是6月5日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息亦微升至1.5175厘。*隔夜拆息創近三周新低*六個月及一年期拆息分別報2.21536厘和2.98304厘，惟隔夜息微降至0.01777%，見6月4日後最低。港匯今早一度觸及7.85水平，最新則報7.8499。(bn)資料來源：香港銀行公會