23/06/2025 09:20

《真知灼見－溫灼培》美伊爆發衝突如何影響油金？

《真知灼見》在過去的周末（21日），美國終於介入了以色列與伊朗之間的衝突，對伊朗的核設施發動了轟炸。美國國務卿魯比奧警告伊朗不要報復。然而，在美國攻擊後，伊朗隨即對以色列發射導彈，並威脅將襲擊美國在中東的軍事基地，強調以色列和美國必須為其行為付出代價。此外，也門的胡塞武裝也宣稱將重新對美國在紅海的艦船，包括軍艦發動攻擊。



*市場兩個主要擔憂*



此次美國對伊朗的攻擊使得美伊雙方也再難回頭，難有回轉的空間，並將很大機會把雙方推進一個更加嚴峻的局面。對此，市場的擔憂主要來自兩個方面。首先，如果美國捲入中東戰爭，其已經嚴重的債務狀況將進一步惡化，這可能會導致市場對美元的信任加速下降。在這種情況下，黃金可能會受益。其次，中東局勢若持續動盪，油價將可能大幅上漲。市場最擔心的是伊朗會否封鎖霍爾木茲海峽，這一重要的紅海航道。一旦封鎖，來自科威特、巴林、沙特阿拉伯及卡達的石油出口將受到影響，油價必然會大幅上升並損害環球經濟。而據伊朗媒體報道，伊朗國會已通過封鎖霍爾木茲海峽的提案，現階段只待伊朗安全部門作最終決定。



*封鎖海峽對伊朗實際意義不大*



假如伊朗為報復美國而封鎖霍爾木茲海峽，這對其實際意義可能不大。自美國開發頁岩油以來，現在美國已不再是主要的石油進口國，而是成為了輸出國。油價上升對美國而言實際上是有利的。相比之下，這一行動將損害到其他依賴霍爾木茲海峽出口石油的中東國家利益，而這些國家在此次衝突中據了解普遍都是站在伊朗一方。因此，如果伊朗不封鎖霍爾木茲海峽，油價恐怕難以上升。若當前的衝突僅影響到伊朗的石油出口，考慮到現今伊朗每日約150萬桶的石油出口量，其他油組成員國應能輕鬆填補這一缺口。因此，在現今76美元的紐約期油價格已經包含了相當程度的風險溢價。換言之，油價要再上升的可能性不大。當然，若果伊朗擴大對美國於中東區內的其他軍事基地襲擊，情況便又可能變得複雜。就讓我們密切關注事態的進展。



*本周鮑威爾將出席國會聽證會*



轉而關注本周的其他市場消息。聯儲局主席鮑威爾將於本周二和三（24、25日）在參議院的聽證會上講述美國最新的經濟形勢。屆時，市場將有機會聆聽鮑威爾對中東局勢發展對聯儲局貨幣政策帶來的影響。此外，周四（26日）美國將公布第一季度GDP的最終修正數字。目前的數字顯示經濟收縮0.3%。市場也將密切關注最終修正後的情況會如何變化。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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