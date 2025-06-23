23/06/2025 17:07

《創富理財－梁啟棠》保持「聯繫」-美元走弱下的港元挑戰

《創富理財》自1983起，香港實施將港元兌美元固定於1美元兌7.8港元的聯繫匯率制度，至今已經超過四十年。這項制度是香港金融管理局為了穩定港元匯率、防止資金外流而推出的重要舉措。當時因中英談判不明朗，香港資金大量流失，港元匯率面臨巨大貶值壓力，聯繫匯率制度穩住了局面，令投資者重拾信心。聯繫匯率不僅固定了港元匯率的波動區間，更透過利率浮動調節資金流動來確保匯率穩定。儘管這限制了香港貨幣政策的自主權，使其必須跟隨美聯儲的利率決策，但在過去數十年中，這穩定匯率機制成功守住香港作為國際金融中心的地位。



*美元走弱趨勢下的套利風險*



近年美元指數持續走弱，亞洲貨幣普遍走強，而港元雖仍緊守聯繫匯率範圍，但也顯露出一定的波動。如美匯指數持續下行，港元兌美元可能出現微幅走強，這令金管局不得不利用「弱方兌換保證」機制介入市場，買入港元防止匯率跌破7.85。低水平的香港同業拆息（隔夜利率約0.02%）與相對高企的美元隔夜利率（超過4%）形成利差，使得借港元換美元套利的操作存在理論利潤空間。但美元相對港元的匯率走弱，尤其是由7.85跌至7.75的情況，會導致匯兌損失超過利息收入，令套利策略由盈轉虧。以百萬港元本金為例，匯率下跌可能造成超過一萬港元的潛在損失，令套利風險顯著增加。



*聯繫匯率的制度優劣與香港經濟特性*



香港的經濟規模相對較小，無法承受匯率大幅波動對經濟的重大影響，聯繫匯率制度提供了穩定的匯率環境，促進國際貿易與金融活動，吸引外資同時維持市場信心。然而，此制度也有其限制。香港放棄了獨立的貨幣政策，必須跟隨美國利率走勢，即使本地經濟狀況與美國背道而馳亦然。另外當資金大量流入或流出時，資產價格也容易大幅波動，金管局往往須靠耗用外匯儲備維持匯率穩定。目前香港外匯儲備充足，超過4200億美元，較1998年金融風暴時的約910億美元大幅提升，但制度本身缺乏彈性，面對全球政治經濟變局仍存在不小挑戰。



*聯繫匯率無可替代的現實局面*



即使聯繫匯率制度存在不完美之處，市場所能接受的替代方案極為有限。中國人民幣雖與香港經濟緊密相關，但由於尚未實現完全自由兌換，尚不適合作為掛勾貨幣。任何對聯繫匯率制度的改動，將直接衝擊市場對港元的信心，帶來不必要的金融風險。過去四十二年，香港經歷了資產價格大起大落，政府始終堅守此制度，反映其穩定性與重要性。面向未來，隨著國際金融環境動盪和區域經濟調整，香港仍需密切關注美元政策變化及地緣政治風險，靈活運用金管局的調控工具，保障港元匯率穩定，並維持香港作為國際金融樞紐的競爭力。在沒有更合適替代方案出現前，聯繫匯率仍將是香港金融穩定的關鍵支柱。《KGI凱基首席投資總監 梁啟棠》



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