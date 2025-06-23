23/06/2025 17:09

《神州經脈》李強將出席達沃斯論壇，汽車經銷商籲縮返利兌現期

《神州經脈》中東局勢吸引全球目光，分析指海外地緣緊張，股市短期缺乏上行動力，估計以反覆調整為主。滬深股市今日（23日）低開反彈，滬指收升0.65%，止兩連跌，報3381.58點，深成指升0.43%，創業板指揚0.39%。兩市全天成交1.12萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加548億元或約5%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1858，較上個交易日4時30分收盤價跌21點子，全日在7.1843至7.1950之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1710，較上個交易日跌15點子，止兩連升，和市場預測偏離擴至逾200點。



*今日新聞精選*



1. 世界經濟論壇第十六屆新領軍者年會「夏季達沃斯論壇」明起一連三天在天津舉辦。國務院總理李強將出席開幕式並發表特別致辭，會見來華出席論壇的外方嘉賓，並同外國工商界代表座談交流。來自90多個國家和地區的1700多名政、商、學、媒體界代表將參會。外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會表示，當前世界經濟增長乏力，單邊主義、保護主義上升，嚴重衝擊多邊貿易體制。在此背景下，本屆論壇報名與會的嘉賓人數創近年新高，表明各方維護經濟全球化和自由貿易體制的共同意願，以及對同中國加強經貿交流合作的積極態度。



2. 中國外交部發言人郭嘉昆周一在例行記者會上回應中東局勢，稱中方與伊朗就當前局勢保持著溝通，呼籲國際社會加大努力，推動衝突降級，防止地區局勢動盪，對全球經濟發展造成更大的影響。針對伊朗考慮封鎖霍爾木茲海峽的可能性，郭嘉昆表示波斯灣及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護該地區安全穩定，符合國際社會的共同利益。對於伊朗外長訪俄後是否會來中國？郭嘉昆稱，中方願同伊方及有關各方繼續保持溝通，為推動局勢的緩和發揮建設性的作用。



3. 環球銀行金融電信協會(SWIFT)數據顯示，5月人民幣國際支付佔比進一步從4月的3.5%下滑至2.89%，排名再跌一位，降為全球第六大最活躍貨幣。這是人民幣全球支付排名連續第二個月下降。與4月相比，人民幣支付金額總體減少了23.07% ，同時所有貨幣支付金額總體減少了6.81%。美元繼續是全球最活躍貨幣，5月國際支付份額由49.68%降至48.46%；第二位歐元則由22.24%升至23.56%；第三位英鎊亦由6.51%升至7.06%；第四位日圓由4月的4.03%降至3.7%。加元上升一位取代人民幣成為第五大活躍貨幣，支付份額從4月的3.18%略降至3.11%。



4. 上交所發布的指定交易業務指南今日正式實施。新規明確，對於投資者的撤銷指定交易（指從一家指定交易的券商解綁，換另一家新的指定交易券商）申請，券商要在當日辦結，不得故意拖延或拒絕。《證券時報》轉述券商人士表示，此舉影響很大。此前，有券商為了留住客戶，對投資者的轉戶申請故意設置障礙，新規之下，一些服務不佳的券商或面臨客戶流失的風險，券商之間的客戶爭奪或將更加激烈。



5. 據《澎湃新聞》報道，阿里巴巴集團CEO吳泳銘今日發布全員郵件，宣布即日起，餓了麼、飛豬合併入阿里中國電商事業群，稱「這是我們從電商平台走向大消費平台的戰略升級」。范禹繼續擔任餓了麼董事長兼CEO，向電商事業群CEO蔣凡匯報；南天繼續擔任飛豬CEO，向蔣凡匯報。餓了麼、飛豬繼續保持公司化管理模式，業務決策執行上與中國電商事業群集中目標、統一作戰。



6. 全國工商聯汽車經銷商商會今日發布《關於呼籲汽車生產廠家優化返利政策縮短返利兌現帳期的倡議》，指近期部分車企作出縮短供應鏈帳期至60天的承諾，若承諾能兌現將極大緩解供應鏈企業面臨的資金壓力，但同時也要關注到，汽車經銷商同樣面臨車企返利兌現帳期問題。據商會調研顯示，目前主銷車型80%左右存在價格倒掛問題，倒掛金額普遍超過20%，這意味著經銷商如果不能及時拿到返利，將額外墊付大量資金。商會呼籲所有汽車品牌都將返利兌現帳期調整為不超過30天。



7. 美團今早發文宣布，美團將全面拓展即時零售，推動零售新業態提質升級，其中包括美團優選轉型升級，集中資源聚焦優勢區域，繼續探索「次日達+自提」模式和社區零售新業態等。美團優選今早隨即在全國大部分地區暫停服務，據報僅廣東、浙江等區域仍在運營。《新浪科技》隨後引述美團內部公告報道指，此次調整明確了所有正式員工不裁員，應屆生也有保障，如期入職。公告並提到，美團優選戰略轉型升級的同時，會退出部分虧損區域。



8. 哈囉今日在微信公眾號發文宣布正式進軍Robotaxi賽道。由上海雲瑒企業管理諮詢有限公司（螞蟻集團）、上海鈞哈網絡科技有限公司（哈囉）、寧波梅山保稅港區問鼎投資有限公司（寧德時代）共同發起成立的「上海造父智能科技有限公司」今日在上海註冊，公司註冊資金12.88億元，將專注於L4級自動駕駛技術研發、安全應用和商業化落地。三方首期合計出資超過30億元。(sl)