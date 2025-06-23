23/06/2025 08:23

【中東戰火】中國強烈譴責美方襲擊伊朗，籲衝突當事方盡快停火

《經濟通通訊社23日專訊》美國上周六(21日)空襲伊朗三個核武設施，各國反應兩極。以色列總理內塔尼亞胡高度讚揚，聯合國則表示震驚，新西蘭、澳洲等也予以譴責。



在北京，中國外交部發言人表示，中方強烈譴責美方襲擊伊朗，攻擊國際原子能機構監管下的核設施。美方此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以及國際法，加劇中東緊張局勢。



中方呼籲衝突當事方尤其是以色列盡快停火，保障平民安全，開啟對話談判。中方願同國際社會一道，凝聚合力、主持公道，為恢復中東地區和平穩定作出努力。



*伊朗使館：絕大部分在中國公民平安撤出*



另外，中國駐伊朗大使館公參付莉華表示，隨著局勢迅速惡化，在伊中國公民撤離的意願愈來愈強烈，使館組織4批次共17輛巴士接中國公民自陸路口岸撤離。截至21日，絕大部分在伊中國公民已平安撤出，其他還在伊的少量中國公民也已避開高風險地區。(ry)