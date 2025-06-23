23/06/2025 16:19

【中東戰火】外交部：3125名中國公民已從伊朗安全撤離

《經濟通通訊社23日專訊》就以伊衝突中方撤僑行動，外交部發言人郭嘉昆今日表示，在外交部、中國駐伊朗等國家使領館以及交通運輸部、民航局等部門共同努力下，3125名中國公民已從伊朗安全撤離，目前在伊朗有撤離意願的中國公民均已撤離至安全地區，中國政府大規模、有組織撤離在伊人員工作已經完成。



*使館協助500餘名中國公民離開以色列*



他並稱，中國駐以色列使館已經協助組織500餘名中國公民安全離開以色列，並協助一些英國、印度、波蘭公民安全轉移。



美國打擊伊朗核設施，使中東衝突急劇升級。對伊朗或關閉霍爾木茲海峽，郭嘉昆表示，波斯灣及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護該地區安全穩定，符合國際社會的共同利益。中方呼籲國際社會加大努力，推動衝突降級，防止地區局勢動盪對全球經濟發展造成更大的影響。



另外，有記者提問，伊朗外長訪俄後是否會來中國？郭嘉昆表示，中方願同伊方及有關各方繼續保持溝通，為推動局勢的緩和發揮建設性的作用。(ry)