23/06/2025 17:33

【ＡＩ】路透：美國官員指DS利用東南亞空殼公司獲取AI芯片

《經濟通通訊社23日專訊》據《路透》引述美國國務院一位高級官員報道，中國人工智能(AI)企業深度求索(DeepSeek，簡稱DS)正在協助中國軍方和情報機構，並指DeepSeek試圖利用東南亞空殼公司獲取受到美國出口管制的高端半導體芯片。該官員拒絕透露DeepSeek是否成功避開了出口管制，也未就空殼公司提供更多細節。至於美國是否會對DeepSeek實施進一步的出口管制或制裁，該官員稱「目前暫無消息可公布」。



該官員指出，據當局所掌握的情況，DeepSeek甘願為中國軍方和情報機構提供支持，並且很可能會繼續提供支持；這一做法超越了對DeepSeek人工智能模型的開源訪問。該官員並指，DeepSeek在中國人民解放軍和其他與中國國防工業基地有關的實體的採購記錄中，被提及超過150次，而且DeepSeek曾向解放軍研究機構提供技術服務。



該官員還稱，DeepSeek正在與北京的監控機構共享用戶信息和統計數據。中國法律要求在華運營企業在收到政府要求時向其提供數據，但對於DeepSeek已經在這樣做，可能會引發對該公司全球數千萬日常用戶隱私和其他方面的擔憂。美國議員們此前曾表示，根據DeepSeek隱私披露聲明，該公司通過與中國國有電信巨頭中國移動連接的「後端基礎設施」，將美國用戶數據傳輸到中國。



報道指，DeepSeek未就其有關隱私保護做法的相關問題做出回應。



*美國質疑DeepSeek實力或被誇大並嚴重依賴美國技術*



此外，該官員表示，DeepSeek正在利用變通手段規避美國出口管制，獲取美國製造的先進芯片。美國的結論反映出華盛頓日益加深的懷疑，即DeepSeek迅速崛起背後的實力可能被誇大，並且嚴重依賴美國技術。



該官員稱，DeepSeek可獲得大量美國英偉達的高端H100芯片。由於美國政府擔憂中國可能利用這些芯片提升軍事能力或在AI競賽中取得優勢，自2022年起此類芯片已被列入出口管制清單。不過，DeepSeek試圖利用東南亞的空殼公司來規避出口管制，並正在尋求進入東南亞的數據中心來遠程獲取美國芯片。



報道指，DeepSeek也沒有回應有關其採購英偉達芯片或被指使用空殼公司的提問。中國外交部和商務部沒有回應置評請求。



英偉達發言人則回應稱，公司不支持違反美國出口管制或被列入美國實體名單的各方，並指現行出口管制政策已使公司基本退出了中國數據中心市場，目前該市場僅由華為等競爭對手提供服務。(sl)