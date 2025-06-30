23/06/2025 11:00

【ＡＩ】銀河通用机器人完成新一輪11億元融資，寧德時代領投

《經濟通通訊社23日專訊》今日，銀河通用机器人宣布，已於6月正式完成由寧德時代領投的11億元(人民幣．下同)新一輪融資，兩年累計融資超24億元。據悉，本輪融資匯聚了寧德時代上市公司戰投、溥泉資本(CATL Capital)、國家開發銀行國開科創、北京機器人產業基金、紀源資本等頂級投資方。本輪融資規模刷新了具身大模型機器人領域單筆融資和累計融資額的兩大紀錄。



對於本次融資，銀河通用表示，產業戰略領投方寧德時代將持續深化產業協同，為銀河通用具身智能大模型在工業領域的技術落地與規模化應用提供關鍵支撐。銀河通用於2023年5月成立，專注於研發人形機器人硬件和具身智能大模型。在本輪融資之前，銀河通用就已經完成了超12億元融資。目前公司已推出GraspVLA、GroceryVLA、TrackVLA多款端到端大模型。(jq)