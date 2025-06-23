23/06/2025 09:39

【聚焦人幣】人幣即期開市貶15點子，5月人幣全球支付佔比回落

《經濟通通訊社23日專訊》美國襲擊伊朗關鍵核設施，地緣緊張局勢持續升級，美指暫時維持在99關口附近交投，人民幣匯率面臨的內外部環境整體仍不佳。人民幣兌一美元中間價今報7.1710，較上個交易日跌15點子，止兩連升，和市場預測偏離擴至逾200點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開15點子，報7.1852，上個交易日即期匯率收盤報7.1837。



環球銀行金融電信協會(SWIFT)公布，5月人民幣國際支付佔比進一步從4月的3.5%下滑至2.89%，排名再跌一位，降為全球第六大最活躍貨幣。這是人民幣全球支付排名連續第二個月下降。



市場人士表示，雖然中間價小跌，但整體波動幅度仍較為有限，監管仍採取有保有放思路。近期地緣局勢緊張提振避險需求，人民幣波動繼續受限。國內經濟基本面仍相對疲軟，人民幣轉向升值缺乏基本面支持，而短期外部美元暫時企穩，也會部分限制人民幣做多熱情。(jq)