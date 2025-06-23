23/06/2025 16:45

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌21點子，報7.1858

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1858，較上個交易日4時30分收盤價跌21點子，全日在7.1843至7.1950之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌54點子，報7.1860。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1710，較上個交易日跌15點子，止兩連升，和市場預測偏離擴至逾200點。



市場人士表示，國內經濟基本面顯示人民幣不具備大幅升值基礎，而近期地緣緊張局勢升級，美元走勢的不確定性有所上升，人民幣受美元反彈拖累小幅回落，不過逢高結匯盤也隨即出現。



渣打銀行最新觀點認為，由於中美負利差仍明顯，且出口潛在壓力及資本外流等不小，人民幣下半年將溫和貶值，不過人民幣明顯貶值的可能性也不大，目前人民幣仍具較強競爭力。



高盛則認為，當前人民幣無論是實際貿易加權還是對美元的水平看均被低估，人民幣有望走強，將三個月、六個月和一年的預測分別調整至7.10、7.00和6.90(此前為7.20、7.10和7.00)，年底目標為7.0水平。(jq)