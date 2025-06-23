23/06/2025 09:39

【聚焦人幣】5月人幣全球支付佔比降至2.89%，排名跌至第六

《經濟通通訊社23日專訊》環球銀行金融電信協會(SWIFT)發布人民幣月度報告和數據統計顯示，5月人民幣國際支付佔比進一步從4月的3.5%下滑至2.89%，排名再跌一位，降為全球第六大最活躍貨幣。這是人民幣全球支付排名連續第二個月下降。



與4月相比，人民幣支付金額總體減少了23.07% ，同時所有貨幣支付金額總體減少了6.81%。



美元繼續是全球最活躍貨幣，5月美元國際支付份額由49.68%降至48.46%；第二位歐元則由22.24%升至23.56%；第三位英鎊亦由6.51%升至7.06%。日圓繼續是第四大活躍貨幣，國際支付份額由4月的4.03%降至3.7%。加元上升一位取代人民幣成為第五大活躍貨幣，支付份額從4月的3.18%略降至3.11%。



*SWIFT：拉長周期看，人民幣使用量在增加*



《財新》引述SWIFT亞太區總裁黃式進表示，SWIFT按月度公布數據，短期出現波動是正常的，並不能以一兩個月的數據波動得出結論。看人民幣在全球支付貨幣中的排名，一定是拉長周期看。如果拉長周期來看人民幣追蹤自發布以來的歷史數據，人民幣的使用量是在增加的。



報道又引述分析人士指出，近兩個月的人民幣數據波動與五一勞動節假期等季節性因素有關，2024年4月、5月的SWIFT追蹤數據中人民幣支付金額亦有所下降。



報道並指，SWIFT全球支付貨幣指標並不能全面反映貨幣國際使用情況。對於全球人民幣支付來說，目前還可通過CIPS辦理。



CIPS即人民幣跨境支付系統，是中國人民銀行專門為跨境人民幣支付業務開發的資金清算結算系統，旨在向境內外參與者的跨境人民幣業務提供資金清算和結算服務。(sl)