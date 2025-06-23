23/06/2025 08:30

《陶冬天下－陶冬》穩定幣生態圈迎來爆發期

《陶冬天下》以色列和伊朗相互攻擊，中東局勢緊張，特朗普預告的攻擊卻爽約了，WTI原油價格再漲10%。美國、英國和日本央行均決定維持政策利率水平不變，不過日本銀行公告明年放緩削減購債規模的步伐。地緣政治局勢不穩，全球多數股市上周走弱。美國聯儲局減息機會增加，美債全線上漲。日本財務省調整發債結構，日債走強。黃金白銀高位整固，美元匯率略強。



美國聯儲局公開市場委員會作出了一致的政策決定，但也展現出罕見的分歧。FOMC在其6月會議上決定，維持政策利率水平不變，符合市場的預期。聯儲局預測今年經濟增長1.4%，遠遠低過去年的增長數字和上次的預測。失業率從現在的4.2%走向年底的4.5%，通貨膨脹則由4月的2.1%上調至3.0%。



鮑威爾在記者會上表示，「在此一刻，我們處在等待了解經濟未來走向，然後再考慮調整政策立場」。「在此一刻」四字耐人尋味。會後發布的聯儲局點陣圖顯示，FOMC成員預期中位數為今年會有兩次減息，但是其中十位預期兩次減息，七位認為今年不必減息，兩位估計今年減一次。決策者對未來通脹的走勢並無共識，他們達成的共識僅是6月暫時不必降息。



FOMC會議後第二天，聯儲局理事沃勒在採訪中表示，夏季就應該減息，「政策應該基於數據」、「最快7月」。沃勒被認為是明年5月成為下一任聯儲局主席主要候選人之一，此時爆出不同於鮑威爾的聲音，可能有其他的考量。決策者分成了減息派和不減息派兩大陣營，面對政策不確定性，在未來利率路徑上意見很不一致。鮑威爾與聯儲局出現了裂痕，並公開化了。



筆者看來，美國有機會零增長或進入輕微衰退，但快速降息的必要性不強。關稅戰局勢並不明朗，因為關稅談判仍在進行。金融市場曾經出現大動盪，但是資金已經習慣了特朗普政府的政策風格。因此，接下來何時減息，甚至是否減息，更多是一個政治決定，考驗鮑威爾的威望和協調能力。筆者維持今年9月和12月各減息1碼的預測，不過同時認為減息並非必然。



美國參議院財政委員會提出了自己版本的《大而美法案》，該版本和眾議院通過的版本有諸多不同，引發了參議院內部以及與眾議院的新一輪談判。這個版本在清潔能源稅收抵免、醫保改革(Medicaid)和州與地方稅(SALT)扣除等方面，與眾議院版本存在著重大差異，必須發回眾議院重審，使得政府和眾議院原本認為已經解決的問題又重新浮現出來。



要知道，眾議院是在部分共和黨籍議員譁變情況下，以最小的票差勉強通過《大而美法案》。法案二度在眾議院闖關，需要眾議院議長約翰遜的全力周旋、財長貝森特的不懈游說和總統特朗普對本黨議員的軟硬兼施。可是貝森特被貿易談判纏身，而特朗普必須把自己聚焦在以伊衝突上，所以法案無法在政府自我設定的7月4日前獲得通過的可能性較高。



不過在國會放假之前，白宮應該可以湊到足夠的支持票，筆者預計國會可以在7月中旬前後完成相應的立法程序。如果《大而美法案》如料完成立法程序，那將是特朗普財經三板斧（減稅、加關稅、去監管）中第一個出現突破的領域。當然，這個法案最少多製造3.3萬億美元財政赤字，需要通過發債解決。選民對此的看法兩極分化，對共和黨明年的中期選舉禍兮福兮，仍有待觀察。



上周發生的最大事件，筆者認為不是以伊衝突，而是穩定幣發行商Circle上市和股價暴漲所觸發的穩定幣生態圈爆發。穩定幣作為錨定於法幣又接受政府監管的數字貨幣，得到國家主權的背書，同時又具備Web3.0的分散式記帳、去中心化金融特點。它的價格穩定，跨境支付效率高、成本低，為資產兌換、數位化交易、DeFi借貸等應用場景提供了強而有力的基礎設施支持。



穩定幣的核心價值，在於為數位化的時代提供數位化的結算與支付。傳統金融的支付系統及手段，在過去數十年沒有多少實質性進步，依靠寡頭經營模式，對消費者和企業雁過拔毛。從資金的跨境支付到證券的買賣成交，盡顯效率低下、費時費錢。Circle剝離了許多過去的業務，一心專注合規和透明的穩定幣，就是想在政府支持下率先建立未來金融的基礎生態，成為數字美元的核心載體。



Circle股價的暴漲，反映出資金對穩定幣未來應用場景的憧憬，但也有人稱之為泡沫。筆者不對個股估值作評判，但想指出穩定幣可能在未來取代信用卡、找換店，並對券商、銀行等許多業務的利潤造成衝擊。這是數字金融對傳統金融的一場顛覆與重構，方向確定，路徑和場景則可能千變萬化。歷史經驗表明，當資本市場擁抱新興技術、平台，該生態圈往往到了全面爆發期的前夜。



美國在穩定幣推進上進展很快。一方面與數位時代的發展相匹配，亞馬遜、沃爾瑪等管道也入場發幣；另一方面政府打算鞏固美元的全球霸主地位，重組債務結構。香港在穩定幣上也處在第一梯隊，既為了保持國際金融中心地位，也為地緣政治的變數作準備。歐盟和日本也紛紛有動作，但是推進速度較慢。



本周關注中東局勢、關稅談判和減稅法案的動向。數據上留意美國5月核心PCE，預計按月升2.6%；東京6月核心CPI，預測升3.4%。《陶冬》



*本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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