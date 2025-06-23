23/06/2025 09:58

【中東戰火】高盛：霍爾木茲海峽被封，國際油價恐突破110美元

《經濟通通訊社23日專訊》高盛在報告中指出，全球能源供應面臨愈來愈大的風險，霍爾木茲海峽運輸可能被切斷，導致石油和天然氣價格飆升。



該行估計，如果通過霍爾木茲海峽的石油運輸量在一個月內減少一半，並在隨後的11個月內持續減少10%，布蘭特原油價格可能會短暫升至每桶110美元的峰值。此外，如果伊朗的石油供應 每日減少175萬桶，可能將布蘭特原油價格推至每桶90美元左右的高峰。



*丹麥銀行：封鎖海峽將致石油供應減20%*



另一方面，丹麥銀行分析師Minna Kuusisto表示，如果霍爾木茲海峽因衝突而無法通航，將會造成前所未有的供應衝擊，因為只有一小部分通過該能源通道的運量能夠找到替代路線。



她表示，如果交通完全中​​斷，全球石油供應量每天將減少逾1800萬桶，降幅近20%。這一下降規模遠超過去50年間，三次大衝擊時期的水平。此外，對液化天然氣而言，沒有替代路線，這意味著全球天然氣市場將受到嚴重影響。(rc)