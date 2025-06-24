24/06/2025 17:34

《外圍焦點》拉加德發表講話，鮑威爾發表半年度幣策報告證詞

《經濟通通訊社24日專訊》美國上周末空襲伊朗核設施後，伊朗的反應較市場預期克制及溫和，美股三大指數昨日收市報升。道指升374.96點或0.89%，報42581.78點；標普500指數升57.33點或0.96%，報6025.17點；納指升183.56點或0.94%，報19630.97點。港股方面，恒生指數收市報24177，升487點或2.1%，成交2405億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:15pm，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。9:00pm，歐洲央行總裁拉加德發表講話。9:15pm，美國克利夫蘭聯儲總裁哈瑪克在巴克萊-經濟政策研究中心(CEPR)貨幣政策論壇就貨幣政策發表講話並參與論壇的專題小組討論；9:35pm及9:55pm，英倫銀行副總裁拉姆斯登及歐洲央行執委連恩分別發表講話。10:00pm，英倫銀行總裁貝利出席上議院經濟事務委員會會議；同一時間，美聯儲主席鮑威爾在眾議院金融服務委員會發表半年度貨幣政策報告證詞。11:40pm，英倫銀行召開有關1925年回歸金本位的會議，英倫銀行首席經濟學家皮爾作為小組成員發言。25日凌晨12:30am，紐約聯儲總裁威廉姆斯發表講話。1:45am，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利參加一個商會的談話。2:05am，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯發表講話。



數據方面，今晚9:00pm，美國公布4月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率料維持不變。(wa)