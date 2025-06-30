24/06/2025 08:35

【ＡＩ】特斯拉升逾5%，無人駕駛的士於德州正式推出

《經濟通通訊社24日專訊》特斯拉(US.TSLA)股價周一（23日）上升逾5%，報337.63美元。市場聚焦於公司在美國德州奧斯汀市正式推出備受矚目的自動駕駛的士服務--RoboTaxi，標誌著公司在無人駕駛領域邁出重要一步。



經過馬斯克近十年的持續推廣與技術研發，RoboTaxi服務終於在奧斯汀市街頭亮相。首批用戶通過下載特斯拉專屬網約車應用程式，實時直播了首次搭乘無人駕駛的士的體驗。馬斯克於社交媒體透露，首批試乘用戶將支付固定費用4.20美元，象徵性定價反映出公司對技術成熟度的謹慎態度。



目前，特斯拉僅限量挑選少數乘客參與首輪試駕，服務範圍局限於奧斯汀市中心一小片區域，尚未向公眾全面開放。(kk)