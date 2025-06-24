24/06/2025 11:36

【美國議息】聯儲局理事沃勒釋放減息信號，最快或於7月決定

《經濟通通訊社24日專訊》聯儲局理事沃勒公開表示，鑑於近期美國經濟數據持續向好，通脹逐步回落，聯儲局無需再長時間觀望，或將最早於7月的聯邦公開市場委員會會議上啟動減息。此番言論被市場解讀為聯儲局政策轉向的明確信號。



沃勒指出，近期關稅政策對通脹的影響值得關注，但他強調，關稅應僅對價格產生一次性影響，不應成為持續推動通脹的因素。他補充，若未來經濟出現重大衝擊，美聯儲或會暫停降息步伐，維持政策靈活性。



「目前數據顯示，美國經濟表現穩健，失業率維持低位，通脹水平接近2%目標，沒有理由繼續延遲減息決策。」沃勒表示，儘管最終決定需委員會集體討論，但他個人認為，現時已具備條件逐步放寬貨幣政策。(kk)